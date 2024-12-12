В Реутове принят бюджет на 2025 год

Состоялось заседание совета депутатов городского округа Реутов, на котором были рассмотрены 8 вопросов. Депутаты утвердили бюджет городского округа Реутов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стоит отметить, что бюджет в целом социально ориентированный. В нем предусмотрены и сохранены все социальные выплаты, которые были в 2024 году.

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы города Филиппа Науменко в бюджет заложены средства на модернизацию коммунальной сферы: полный капитальный ремонт двух котельных, перекладка магистральных теплотрасс, капитальный ремонт заборного узла.

«Помимо социальной направленности мы предусмотрели деньги в бюджете на совершенствование наших котельных и теплотрасс. Основное пожелание жителей: чтобы в домах было тепло и комфортно», — сказал председатель совета депутатов Николай Ковалев.

В рамках бюджета предусмотрены средства на модернизацию городской инфраструктуры. Это включает в себя не только ремонт дорог, но и благоустройство общественных пространств, таких как парки и скверы, а также развитие системы жилищно-коммунального хозяйства.

«Я уверен, что принятый сегодня бюджет будет основой дальнейшего развития города. Чтобы Реутов занимал лидирующую позицию в Московской области», — заключил Николай Ковалев.

Депутаты приняли план работы совета депутатов городского округа Реутов на 2025 год. Подробно он был рассмотрен на заседании комитета по вопросам законности, регламента и местного самоуправления. В плане появились новые вопросы: организация парковок, тема транспорта, здравоохранения. Появился новый раздел патриотической работы с жителями. В который, в частности, вошел вопрос подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Обсудили несколько вопросов, связанных с «Часом администрации». Заместитель председателя совета депутатов Ксения Кравченко предложила в первом квартале провести тематическую встречу по следующим направлениям: транспортно-дорожный час, строительство и благоустройство. На них представители администрации расскажут депутатам о запланированных проектах и их реализации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.