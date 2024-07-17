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сегодня в 13:38

В Реутове начнут производство деталей для электрокаров

На «НПО машиностроения», расположенном в городском округе Реутов, начнут производить части кузова и каркаса для электрокаров и гибридов AURUS. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот вопрос обсудили на встрече представителей машиностроительной отрасли со всей страны. Она прошла на градообразующем предприятии.

Гости мероприятия посетили лабораторию, где изготавливаются детали из титана. Именно этот визит способствовал решению применить разработки реутовских специалистов для производства российских автомобилей высочайшего класса.

«НПО машиностроения» является одним из ведущих ракетно-космических предприятий России. Как головное предприятие в многопрофильной кооперации оно обеспечивает Вооруженные Силы страны новейшими видами военной техники, осуществляет военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами.

Применение уникальных технологий и разработок в сфере автопрома позволит выйти нашему предприятию на новый уровень. Кроме того, подобная практика усиливает позиции нашей страны в вопросах импортозащения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.