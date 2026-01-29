В Реутове для семей ветеранов СВО провели экскурсию на мебельном производстве

В среду, 28 января, на мебельном предприятии «Мебеталь» в Реутове организовали экскурсию для ветеранов специальной военной операции и их семей. Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм».

Участники посетили фабричный цех, где ознакомились с процессом изготовления деревянных изделий для будущей мебели. Гостям также показали выставочные образцы фасадов и стекольных покрытий, рассказали о технологии дизайна и критериях проверки качества продукции. В завершение экскурсии реутовчане задали вопросы руководству фабрики.

Генеральный директор ООО «Мебеталь» Алексей Чудинов отметил, что такие экскурсии помогают жителям города узнать о производстве мебели и способствуют трудоустройству ветеранов СВО для их социальной адаптации.

Производственные предприятия Реутова регулярно проводят подобные мероприятия для участников и ветеранов специальной военной операции и их семей. Инициатива реализуется в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» при поддержке правительства Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.