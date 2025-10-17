В регионах РФ формируют программы для перехода на экономику замкнутого цикла

Все регионы России начали создавать собственные программы для перехода на принципы экономики замкнутого цикла. Начальным этапом этой работы является проведение инвентаризации в сфере вторичных ресурсов и вторсырья. Данная информация была озвучена в ходе заседания штаба по организации системы обращения с ТКО, состоявшегося на площадке Координационного центра Правительства РФ. Аналитическую справку по этому вопросу подготовили эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«Фактически все субъекты приступили к разработке программ и инвентаризации. Благодарю субъекты, которые провели за неделю необходимые мероприятия и начали работу с юридическими лицами и органами власти по сбору аналитической информации об обращении с отходами, применении вторсырья и продукции. Сейчас оценка субъектов проводится только по инвентаризации отрасли обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем. В ближайшее время перечень критериев будет расширен», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Перед регионами поставлена задача выявить приоритетные направления и виды отходов, установить текущие показатели программ и сформировать плановые значения до 2030 года. Кроме того, в их обязанности входит разработка необходимых мер поддержки и стимулирования для достижения поставленных целей, а также подготовка проектов программ и дорожных карт для их реализации.

«Конкретные мероприятия позволят на уровне субъектов повысить объемы вовлечения вторичных ресурсов и сырья в хозяйственный оборот, а также обеспечить выполнение показателей Указа Президента», — добавили в пресс-службе РЭО.

Срок окончания разработки соответствующих программ для всех субъектов Российской Федерации установлен до 30 декабря 2025 года.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главной миссией является построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение уровня их захоронения до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.