В развитие машиностроительного завода в Щелкове инвестируют 750 млн рублей

Новосибирский производитель полуприцепов-рефрижераторов «СибЕвроВэн» инвестирует 750 млн рублей в строительство второй очереди машиностроительного завода в городском округе Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство нового производственного корпуса площадью 10 тыс. кв. метров стартует во втором квартале 2025 года.

Первая очередь завода уже вышла на полную мощность, что позволило удвоить производство — сейчас предприятие выпускает 200 единиц техники в месяц. С запуском второй очереди ожидается дальнейший рост объемов производства. Кроме того, на заводе будет создано около 200 новых рабочих мест для жителей Щелкова и соседних муниципалитетов.

Компания «СибЕвроВэн» была основана в 2010 году командой инженеров с более чем десятилетним опытом в производстве и логистике мороженого. Предприятие специализируется на выпуске изотермических фургонов, рефрижераторов и фургонов-морожениц под брендом ArcticBox, предназначенных для транспортировки продуктов глубокой заморозки в суровых условиях России.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.