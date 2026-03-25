В РАНХиГС назвали условие для снижения ключевой ставки без риска гиперинфляции

Резкое снижение ключевой ставки до 3–4% не приведет к гиперинфляции, если будет сопровождаться контролем за объемом денежной массы, заявила РИАМО к. э. н, доцент, зав. кафедрой МОФ РАНХиГС Елена Галий.

Поводом для дискуссии о ДКП стали недавние заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о рисках резкого смягчения политики. Она сказала, что снижение ставки до 3% в текущих условиях обернется ростом цен на десятки процентов. Председатель ЦБ поясняла, что низкие ставки (около 3%) эффективны только при таргетировании инфляции на уровне 2% и ниже, в противном случае экономика столкнется с классической гиперинфляцией.

Однако эксперт МОФ РАНХиГС считает такой подход излишне жестким и не учитывающим потребности реального сектора. По ее мнению, текущая высокая ключевая ставка создает риски не для цен, а для занятости и производства.

«Снижение ключевой ставки до 3–4% существенно оживит рынок, производственную сферу, будет способствовать росту инвестиций, а значит, и экономическому росту в целом», — заявила эксперт.

Галий подчеркивает, что инфляция не является неизбежным следствием низкой ставки. Рост цен происходит только в том случае, если темпы роста денежной массы опережают рост номинального ВНП. Следовательно, задачу контроля над инфляцией, по ее мнению, необходимо решать не только одним инструментом ставки, но и операциями на открытом рынке и жестким регулированием объема денежной массы.

Представитель РАНХиГС также апеллирует к теории Джона Мейнарда Кейнса, который полагал, что умеренная инфляция (4–6%) является менее опасным злом, чем затяжная рецессия и массовая безработица.

«Безработица в РФ начнет расти, если и дальше ключевая ставка продолжит оставаться высокой. У бизнеса не будет возможности перекредитоваться, он будет вынужден сначала снижать объемы производства, а затем — численность персонала», — предупреждает Галий.

Оптимальный сценарий

«Гиперинфляция, о которой говорит Э. Набиуллина, не возникает „вдруг“, она является следствием серьезных проблем в экономике и политике, среди которых: неконтролируемая эмиссия, дефицит товаров, потеря доверия к власти (когда люди избавляются от национальной валюты) и др. В качестве борьбы с этим явлением необходимо контролировать объем денежной массы, используя различные инструменты денежно-кредитной политики», — говорит эксперт.

Оптимальным сценарием для России, по мнению эксперта, является удержание ключевой ставки на уровне 6–7% в сочетании с жестким контролем денежной массы. Такой подход, считает она, позволит не допустить высокой инфляции, но при этом даст необходимый толчок экономическому росту, в котором страна сейчас остро нуждается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.