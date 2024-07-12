В РАН подготовили 3 сценария для экономики при изменении налога на прибыль

В институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН представили три сценария того, как повышение с 2025 года налога на прибыль до 25% повлияет на экономику, сообщает РБК.

Сценарии подготовил заведующий лабораторией среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН Михаил Гусев. Согласно первому из них, сокращение инвестиций частного сектора будет компенсировано ростом государственного потребления. Кроме того, произойдет снижение импорта. При этом заметного негативного влияния на темпы экономического роста не случится, а в 2030 году уровень реального ВВП сократится только на 0,4% по сравнению с предыдущим.

Конечное потребление госучреждений при данном сценарии увеличивается на величину повышения налоговых сборов, что представляет собой часть расходов госбюджета, расходы на образование, здравоохранение, госуправление.

Во втором сценарии из-за увеличения госинвестиций случится рост конечного спроса и импорта с повышенной инфляцией. Больший объем конечного спроса связывают тут с более высоким мультипликатором государственных инвестиций, если сравнивать с конечным потреблением госучреждений.

В последнем сценарии Гусев пишет о дополнительных доходах, которые направляют на сокращение дефицита бюджета. Ожидаемые темпы экономического роста и инфляции оказываются меньше относительно базового сценария. Темпы роста производительности труда прогнозируют ниже относительно базового сценария, а безработицу — не ниже 3%.

Ранее Совет Федерации одобрил повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25%. Кроме того, вводится федеральный инвестиционный вычет, который понижает сумму федеральной части налога на прибыль на расходы, которые были произведены в ходе выполнения инвестиционных проектов.