В районе Аэропорт создадут около 8 тыс рабочих мест

Новый деловой комплекс появится около станции метро «Динамо». Его площадь составит более 70 тыс. кв. м. Комплекс создадут по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Общественно-деловой центр расположится на Ленинградском проспекте, недалеко от станции метро „Динамо“. Трудоустроиться туда смогут около 8 тысяч специалистов различных отраслей экономики. Реализация проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда позволит создать новую точку делового притяжения в районе Аэропорт и обеспечить жителей САО рабочими местами рядом с домом», — сказал Гарбузов.

На данный момент инвестор начал возведение объекта. Практически подошли к концу земляные работы, ведется возведение конструктива здания. Ввести офисный центр в эксплуатацию планируется в 2027 году.

«Бизнес-центр у метро „Динамо“ станет частью архитектурного ансамбля „ВТБ Арена парк“ и будет соответствовать классу Prime. Общая площадь офисных пространств составит более 50 тысяч кв. м. Особенностью бизнес-центра станут зеленые переговорные на крыше стилобата с местами для работы и отдыха. Их будущий арендатор сможет оформить самостоятельно. На территории бизнес-центра будет создана пешеходная безбарьерная среда с газонами, велопарковкой и остановкой для такси. В подземной части и на втором этаже предусмотрен паркинг на 257 машиномест», − отметила директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур.

На первом этаже бизнес-центра будет находиться торговая зона с магазинами, отделение банка, ресторан, кафе-пекарня, химчистка и другие бытовые сервисы, доступные как сотрудникам, так и жителям района.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами. Это позволит создать свыше 290 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.