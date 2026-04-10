В Пушкинском округе участники СВО посетили завод водоснабжения

Экскурсия для участников специальной военной операции прошла 8 апреля на предприятии «Хайскрафт Импекс» в Пушкинском округе Подмосковья. Гости познакомились с производством продукции для систем водоснабжения и возможностями трудоустройства в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие «Хайскрафт Импекс», выпускающее приборы и материалы для инженерных систем водоснабжения, открыло двери для участников спецоперации. В ходе визита гости изучили полный производственный цикл, ключевые направления работы компании и применяемые технологии.

Участникам показали, как создается продукция, соответствующая высоким стандартам качества. Они также смогли задать вопросы специалистам предприятия и получить подробные разъяснения о специфике работы.

Программа промышленных экскурсий реализуется в округе на постоянной основе. Ее цель — познакомить участников СВО и членов их семей с предприятиями Подмосковья и помочь им оценить перспективы дальнейшего трудоустройства. Инициатива проводить такие экскурсии в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее была поддержана правительством Московской области, а региональные компании выразили готовность присоединиться к ней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.