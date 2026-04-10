В Пушкинском округе провели экскурсию на завод для участников СВО

Экскурсия на производство компании «Группа Компаний РУСИТ» прошла 6 апреля в Пушкинском округе в рамках программы «Промышленный туризм». Предприятие посетили участники специальной военной операции и их семьи, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Группа Компаний РУСИТ», один из лидеров в сфере разработки и производства материалов для автомобильной промышленности, открыла двери для участников спецоперации и их семей. Гостям показали полный производственный цикл и рассказали о ключевых направлениях работы предприятия.

Участники экскурсии познакомились с технологиями, применяемыми на заводе, увидели процесс создания продукции и смогли задать вопросы специалистам компании.

Программа промышленных экскурсий действует в округе на постоянной основе. Ее цель — познакомить участников СВО и их близких с работой местных предприятий и возможностями трудоустройства.

Инициативу проводить такие экскурсии в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее поддержало правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность участвовать в программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.