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В Протвине до конца года реконструируют мясоперерабатывающее предприятие

В подмосковном городе Протвино продолжается масштабная модернизация производственно-складского комплекса «Михайловская слобода», где каждый месяц производят тысячу тонн колбасных изделий. Новейшее оборудование и увеличение производственной площади позволят ежемесячно производить 1 073 тонн колбасных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Проект реконструкции предусматривает пристройку двух новых зданий, надстройку этажей существующего здания и установку современного оборудования.

Также увеличат площади, где готовую продукцию будут упаковывать и хранить.

По окончании работ площадь «Михайловской слободы» возрастет с 6 до 9 тыс. кв. м. Ожидается, что после модернизации обновленное предприятие ежедневно сможет производить по 63 тонны варено-копченых колбас, сосисок и сарделек, и около 10 тонн замороженных пельменей и полуфабрикатов.

Возведение объекта строго контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства проверили ход работ: зафиксировано 75% стройготовности, ведется устройство внутренних инженерных систем. Завершить работы планируют до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.