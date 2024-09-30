В промышленном парке «Бутово» открыли 6 высокотехнологичных предприятий

Шесть высокотехнологичных компаний открыли свои производства в промышленном парке «Бутово», сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Резиденты выпускают профессиональную уходовую косметику, товары из прессованного картона, ИТ-оборудование, системы увлажнения и кондиционирования воздуха, рентгенодиагностическое оборудование.

«Промпарк „Бутово“ площадью свыше 59 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в конце 2023 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Сегодня на площадке локализованы шесть предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции и крупный крупный материалов для промышленного домостроения. Благодаря появлению промпарка более 1,8 тыс. жителей Юго-Западного административного округа смогут найти работу на современных производствах в шаговой доступности от дома», — уточнил Гарбузов.

Ранее на площадке промышленного парка запустили производство металлических компонентов для вентиляции, уходовой косметики и картонных изделий.

«Промышленный парк „Бутово“ был спроектирован специально для производственных компаний и создает для них комфортные условия для роста и развития. Мы рады видеть, как наши резиденты внедряют передовые решения и выпускают высокотехнологичную продукцию. Это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, помогаем создавать рабочие места и укреплять экономический потенциал региона», — отметил управляющий партнер девелопера Александр Манунин.

Гендиректор компании по выпуску корпоративного ИТ-оборудования Шамиль Аминев прокомментировал, что изменения последних лет привели к стремительному повышению интереса потребителей к отечественной продукции. Близость к жилым кварталам сокращает логистические издержки, упрощает наем высококвалифицированных сотрудников и позволяет относительно легко организовывать визиты заказчиков.

Руководитель компании по выпуску климатического оборудования Алексей Кайгородцев считает, что формат индустриального комплекса «Бутово» позволяет решать многие задачи. По его словам, благодаря промпарку удалось не только наладить процесс производства товара, но и организовать встречи с дилерами.

С 2020 года программа поддержки создания рабочих мест охватывает почти все районы столицы. Правительство Москвы заключило 130 соглашений с инвесторами, которые предусматривают возведение более чем шести миллионов квадратных метров коммерческих объектов.

Общий объем инвестиций в развитие города превысит 2 трлн рублей. Это позволит создать более 290 тыс. новых рабочих мест практически во всех секторах экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.