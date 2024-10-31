В промышленном парке «Бутово» откроют производство климатического оборудования

В промышленном парке «Бутово» появится высокотехнологичное производство климатического оборудования, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Известно, что предприятие будет укомплектовано современным высокопроизводительным оборудованием. Трудоустроиться туда смогут около 30 человек.

«В промышленном парке „Бутово“, который в прошлом году ввели в эксплуатацию в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда откроется производственный цех по выпуску автономных климатических систем премиум-класса для жилых и коммерческих помещений и профильный сервисный центр», — уточнил министр.

Промышленные объекты, которые появляются в столице в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, уже оснащены необходимой инженерной инфраструктурой. Они дают возможность начать работу производственных линий оперативно и без дополнительных вложений в модернизацию здания.

По словам генерального директора компании «Buhler-AHS» Алексея Кайгородцева, основными факторами при выборе места для локализации производства автоматических форсуночных систем увлажнения были транспортная доступность, современность и высокий уровень оснащенности площадки.

«Важно, что в промышленном парке Бутово можем не только производить продукцию, но и проводить бизнес-встречи. Кроме того, его существующие мощности позволят нам без труда масштабировать бизнес в будущем», — уточнил он.

Общая площадь промышленного парка «Бутово» превышает 58 тыс. кв. м. В рамках программы по созданию МПТ трудоустроиться в промышленный парк смогут около 1,8 тыс. человек.

«Промышленный парк был спроектирован с учетом потребностей малого и среднего бизнеса, он включает два здания формата light industrial для легких производств и одно здание формата big box. В связи с увеличением в Москве количества новых производственных компаний, мы видим растущую потребность бизнеса в новых качественных площадках», — добавил управляющий партнер компании «Parametr» Александр Манунин.

За 4 года реализации программа охватила почти все районы города. Правительство Москвы заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 млн кв. м недвижимости

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.