В промпарке «Бутово» будут выпускать до 80 т косметики в месяц

На территории промышленного парка «Бутово», который возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), разместилась компания, выпускающая профессиональную косметику. Благодаря своим производственным мощностям предприятие сможет производить порядка 80 т косметики каждый месяц, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В промышленном парке „Бутово“, который в прошлом году ввели в эксплуатацию в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, запущено производство профессиональной уходовой косметики. На данном этапе мощности завода достигают 45 т продукции в месяц, но уже в третьем квартале 2024 года ожидается увеличение выпуска объемов продукции до 80 т», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что производимую продукцию будут поставлять как на столичный рынок, так и на рынки других регионов России.

На производстве площадью порядка 900 кв. м будут работать около 17 человек. Уже обустроены производственная линия и лаборатория, в которой проводят испытания новой продукции.

«Благодаря программе создания МПТ в Москве появляется современная промышленная инфраструктура, которая позволяет локализовать производство быстро и без дополнительных временных и финансовых затрат, связанных с эксплуатацией или переоборудованием помещения», — подчеркнул коммерческий директор компании «Артвакс» Роман Кириллов.

Промпарк «Бутово» реализован по формату light industrial, благодаря которому в одном здании совмещается ряд бизнес-функций, экономятся ресурсы и оптимизируются процессы.

По словам управляющего партнера компании Parametr Александра Манунина, формат помещений light industrial рассчитан на обширный круг легких производств в основном малого и среднего бизнеса.

«По нашим оценкам, на площади до 1 тыс. кв. м приходится почти 60% запросов», — уточнил Манунин.

В течение 4 лет реализации программа МПТ охватила почти все городские районы. Инвесторы заключили со столичным правительством свыше 120 соглашений, предусматривающих возведение более 6 млн кв. м недвижимости — учреждений спорта, культуры, образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и промпредприятий.

Всего на развитие столицы и создание МПТ привлекут более 2 трлн рублей, благодаря чему появится свыше 181 тыс. рабочих мест почти во всех областях городской экономики.

Отправить заявку для участия в программе МПТ можно через онлайн-сервис инвестпортала столицы.