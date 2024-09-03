В промпарке «Бутово» будут выпускать до 80 т косметики в месяц

Экономика

На территории промышленного парка «Бутово», который возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), разместилась компания, выпускающая профессиональную косметику. Благодаря своим производственным мощностям предприятие сможет производить порядка 80 т косметики каждый месяц, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В промышленном парке „Бутово“, который в прошлом году ввели в эксплуатацию в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, запущено производство профессиональной уходовой косметики. На данном этапе мощности завода достигают 45 т продукции в месяц, но уже в третьем квартале 2024 года ожидается увеличение выпуска объемов продукции до 80 т», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что производимую продукцию будут поставлять как на столичный рынок, так и на рынки других регионов России.

На производстве площадью порядка 900 кв. м будут работать около 17 человек. Уже обустроены производственная линия и лаборатория, в которой проводят испытания новой продукции.

«Благодаря программе создания МПТ в Москве появляется современная промышленная инфраструктура, которая позволяет локализовать производство быстро и без дополнительных временных и финансовых затрат, связанных с эксплуатацией или переоборудованием помещения», — подчеркнул коммерческий директор компании «Артвакс» Роман Кириллов.

Промпарк «Бутово» реализован по формату light industrial, благодаря которому в одном здании совмещается ряд бизнес-функций, экономятся ресурсы и оптимизируются процессы.

По словам управляющего партнера компании Parametr Александра Манунина, формат помещений light industrial рассчитан на обширный круг легких производств в основном малого и среднего бизнеса.

«По нашим оценкам, на площади до 1 тыс. кв. м приходится почти 60% запросов», — уточнил Манунин.

В течение 4 лет реализации программа МПТ охватила почти все городские районы. Инвесторы заключили со столичным правительством свыше 120 соглашений, предусматривающих возведение более 6 млн кв. м недвижимости — учреждений спорта, культуры, образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и промпредприятий.

Всего на развитие столицы и создание МПТ привлекут более 2 трлн рублей, благодаря чему появится свыше 181 тыс. рабочих мест почти во всех областях городской экономики.

Отправить заявку для участия в программе МПТ можно через онлайн-сервис инвестпортала столицы.