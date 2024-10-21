В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке: как изменится курс рубля?

С 21 по 25 октября на курс рубля будут влиять разнонаправленные факторы. Поддержку российской валюте может оказать решение ЦБ по повышению ключевой ставки и приближение пика налоговых выплат, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В центре внимания на предстоящей неделе — решение по ключевой ставке от регулятора, где на фоне текущей динамики инфляционных ожиданий прогнозируется, что решение будет лежать в области ее повышения — в базовом сценарии в октябре ожидается ставка 20%.

В качестве поддержки российскому рублю выступает приближение пика налогового периода. Против курса национальной валюты продолжает оставаться восстановление импорта на фоне снижения экспорта, недавнее снижение нефтяных цен, которому способствовали симптомы снижения спроса на «черное золото», и активное обсуждение уменьшения рисков с перебоями нефтяных поставок через ближневосточный регион, констатирует Тимошенко.

По его словам, отдельного внимания заслуживает свежая статистика из США, которая оказалась достаточно неоднозначной. Здесь отмечается более заметное, чем прогнозировалось, снижение промпроизводства на фоне достаточно сильного роста розничных продаж.

«В фокусе внимания мирового рынка — решение о снижении ставки ЕЦБ на 25 б. п., которое способно оказать дополнительное давление на позиции евро. Смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне было ожидаемо рынком на фоне относительно оптимистичных данных по замедлению инфляции в некоторых европейских странах», — говорит эксперт.

По его прогнозам, курс доллара на текущей неделе составит 95-97 рублей, евро — 103-105 рублей.