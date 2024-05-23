В правительстве России выделят средства на развитие отстающих регионов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября утвердить планы социально-экономического развития 10 российских регионов, нуждающихся в дополнительном финансировании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Программы развития коснутся республик Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тывы, Хакасии, Чувашии, Алтайского края, Кировской, Курганской и Псковской областей.

Они рассчитаны на 2025-2030 годы с финансированием в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно.

Документ необходимо разработать до 1 октября, указано в перечне поручений главы государства.