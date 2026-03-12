В Польше возмутились доходами России от скачка цен на нефть

Польские журналисты подсчитали, что на фоне обострения вокруг Ирана Россия могла дополнительно заработать около 6 млрд евро на экспорте нефти и газа, сообщает АБН24 .

Обострение конфликта вокруг Ирана, включая американо-израильские удары и ответные действия Тегерана, а также перекрытие Ормузского пролива привели к резкому росту мировых цен на энергоносители. Через этот маршрут проходит до пятой части мировых поставок нефти.

Польское издание Kres24 оценило, какую выгоду из ситуации получила Россия. По подсчетам авторов материала, всего за несколько дней кризиса дополнительные доходы от экспорта углеводородов могли составить около 6 млрд евро, или примерно 510 млн евро в сутки.

Эту сумму польские эксперты назвали «ошеломляющей». Наибольшие опасения у них вызывают возможные изменения санкционной политики в отношении Москвы. В публикации отмечается, что недавние контакты представителей России и США могут указывать на вероятность смягчения ограничений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.