сегодня в 14:42

В Подольске завершают строительство комплекса по переработке орехов и сухофруктов

Строительство производственного комплекса по выпуску орехов, сухофруктов и кондитерской продукции в деревне Матвеевское Подольского округа вышло на завершающий этап, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Готовность производственного комплекса в деревне Матвеевское составляет 88%. Завершить строительство планируют во втором квартале 2026 года.

Проект направлен на развитие отечественной переработки сельскохозяйственного сырья, снижение доли импортной продукции и укрепление продовольственной безопасности региона. На предприятии будут производить орехи и сухофрукты в шоколадной глазури, сахарных и карамельных массах, а также фасованную продукцию: орехи, сухофрукты, конфеты, рахат-лукум и батончики. Проектная мощность составит до 1,2 тысячи тонн продукции в месяц.

Реализация комплекса проходит в два этапа. На первом этапе реконструировали существующие здания, разместив производственные цеха, склады сырья и упаковки, а также административно-бытовые помещения. Второй этап предусматривает строительство нового производственно-складского корпуса с возможностью расширения производственных линий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.