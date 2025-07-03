В Подольске запустят производство устройств электрозащиты

В Подольске будут выпускать современные устройства электрозащиты для обеспечения электробезопасности жилых, коммерческих и промышленных объектов, сообщили в пресс-службе округа.

В настоящее время идёт активная установка и наладка оборудования. Объём вложенных инвестиций составляет 100 миллионов рублей, в ближайшие три года планируется вложить в развитие ещё 400 миллионов. С первых месяцев работы завод будет выпускать до 10 тысяч изделий в месяц, а при увеличении штата объём вырастет в три раза.

«Это ещё один шаг вперёд для технологического развития Подольска и Подмосковья. Впереди — много совместной работы. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Уверен, что партнёрство между округом и бизнесом принесёт весомые результаты каждому», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.