В Подольске запустили производство нетканых материалов для мебели

На территории подмосковного городского округа Подольск компания «Фортекс & Ко» начала выпускать производство нетканых материалов для матрасов и мебели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Проект запуска современной фабрики был реализован при поддержке федерального фонда развития промышленности (ФРП), в котором компания получила льготный заем.

«Компания «Фортекс & Ко» инвестировала 800 млн рублей в запуск фабрики. Половина этой суммы была получена в ФРП РФ в виде льготного займа по программе «Проекты развития». В апреле этого года на фабрике запустили производство трикотажной ткани, а сейчас на производственной площадке начался выпуск нетканых наполнителей для производства матрасов и мягкой мебели», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компания будет выпускать жесткие наполнители из кокосового волокна и мягкие наполнители из высокоэластичного пенополиуретана.

Производственная мощность новой фабрики составляет 2 тыс. тонн или 4,5 млн погонных метров трикотажного полотна в год, а также 5,5-6 тыс. тонн наполнителей ежегодно.

«Оборудование, приобретенное за счет ФРП, было индивидуально разработано и спроектировано для изготовления актуальных на рынке наполнителей для матрасов и мягкой мебели, таких как БиФом и БиКокос. Первый — устойчив к механическим повреждениям, способен быстро восстанавливать объем, а второй — не деформируется от частых нагрузок и в течение многих лет сохраняет форму», — рассказал собственник и коммерческий директор компании Игорь Матюшкин.

Компания изначально специализировалась исключительно на поставках тканей и наполнителей из-за границы. Благодаря новой фабрике предприятие запустило собственное производство продукции. Всего на предприятии создано 120 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В прошлом году, по словам губернатора, в регионе было открыто чуть более 20 импортозамещающих предприятий. В этом году в плане открыть еще 50, и 54 предприятия — в 2024 году.