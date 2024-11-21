В Подольске в 2025 г начнут строить новое фармпроизводство по инвестпроекту

В начале 2025 года в Городского округе Подольск начнут строительство производства медицинских препаратов. Недавно на внеочередном 68-м заседании Совета депутатов народные избранники единогласно проголосовали о передаче в муниципальную собственность под него участка площадью 71 тысяча квадратных метров вблизи деревни Малое Толбино, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Во время своего приезда в Подольск губернатор Московской области Андрей Воробьев познакомился с работой наших крупнейших предприятий. Все они уверенно развиваются, наращивают свои мощности. В Подольске появляется все больше и новых инвестпроектов. В начале следующего года приступим к реализации одного из знаковых для всей страны, связанного с производством медицинских препаратов», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Артамонов отметил, что важно сопровождать бизнес на всех этапах, находиться рядом и совместно находить решения любых вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.



«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.