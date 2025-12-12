В Подольске торжественно открыли производство инновационных релейных защитных систем

Российская компания innel, разработчик инновационных систем релейной защиты, впервые открыла двери своего нового производственного комплекса полного цикла для ключевых экспертов рынка и представителей СМИ. Мощности предприятия площадью 1 000 кв.м позволяют выпускать до 30 тысяч устройств в месяц, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Сегодня предприятие уже производит 7 000 изделий в месяц. На заводе компании ведется полный цикл производства, состоящий из порядка 10 участков, включая разработку, литье корпусов, поверхностный монтаж плат, программирование и финальные испытания.

Для гостей была организована подробная экскурсия по цехам, где они вживую увидели полный путь создания устройства — от литья корпуса и сборки печатных плат до стресс-тестов готового продукта. Основатели и инженеры innel лично общались с участниками, отвечая на технические вопросы в прямом диалоге.

«Мы открываем не просто завод, а «инженерный хаб». Одна из целей компании — стимулирование развития конкурентной среды на рынке электротехнического оборудования. А приглашение экспертов отрасли — это возможность услышать конечных потребителей и создать для них лучший продукт. Мы намерены наглядно продемонстрировать профессиональному сообществу высокий технологический уровень и полный цикл создания современных инженерных решений российского производства», — сказал генеральный директор innelСергей Паршиков.

innel — российский разработчик и производитель инновационных систем релейной защиты, ориентированных на профессиональных электромонтажников и конечных потребителей. Первая линейка продукции компании включает пять типов исполнения инновационных реле контроля напряжения. Устройства, устанавливаемые в электрощит, не только защищают технику от скачков напряжения, но и позволяют управлять системой электроснабжения через приложения для «умного дома» (в версиях со встроенным Wi-Fi-модулем).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.