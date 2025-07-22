В подмосковных ОЭЗ создано порядка 16 тыс рабочих мест

«Суммарно на территории пяти особых экономических зон Подмосковья создано 15 900 рабочих мест, почти 750 из них — в этом году. Лидером по числу трудоустроенных является ОЭЗ »Дубна», на втором месте — ОЭЗ «Исток», на третьем — «Ступино Квадрат», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что по итогам первого квартала этого года общий объем инвестиций на территориях подмосковных ОЭЗ за все время их работы увеличился до 245 млрд рублей. Всего резидентами пяти особых экономических зон Московской области сегодня являются порядка 220 компаний, семь из них получили статус резидента ОЭЗ в этом году.

«Подмосковье остается лидером среди регионов страны по числу особых экономических зон. В Московской области действует 6 особых экономических зон, одна из которых — «Большой Серпухов» находится на начальном этапе создания. В ближайшее время и на этой площадке начнут появляться рабочие места для жителей Подмосковья», — отметила Зиновьева.

Деятельность ОЭЗ регламентирует 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ», который был принят 22 июля 2005 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.

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