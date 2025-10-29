В подмосковном правительстве начнет работу робот София

В подмосковном министерстве инвестиций, промышленности и науки будет работать робот-помощник София. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Впервые робот-помощник София для предпринимателей была представлена публике на ПМЭФ-2025. А сегодня мы рады приветствовать ее в рядах наших сотрудников. София займется помощью предпринимателям региона в режиме онлайн. Таким образом мы хотим повысить качество работы с инвесторами и улучшить взаимодействие с предпринимателями», — рассказала замредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зиновьева напомнила, что при создании ИИ-консультанта проводился опрос среди предпринимателей и учитывались их пожелания. А впервые робот-помощник София была представлен на стенде региона в рамках Петербургского международного экономического форума в этом году.

В обязанности Софии входит помогать предпринимателям узнавать о мерах поддержки, работающих в регионе, а также с выбором участка или помещения для бизнеса. Кроме того, функционал Софии позволяет подать заявку на получение консультации.

Зампред отметила, что до конца года ИИ-консультант будет работать в тестовом режиме. Это позволит накопить опыт на реальных кейсах и повысить точность подбора рекомендаций для пользователей.

Воспользоваться помощью цифрового помощника Софии можно на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.