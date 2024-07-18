В подмосковной ОЭЗ «Кашира» создадут еще свыше 300 рабочих мест

В особой экономической зоне «Кашира» приступили к фазе активного строительства современного завода крупнопанельного домостроения, где будут выпускать домокомплекты из тяжелого и легкого бетона. Проект реализуется компанией «ПРЕФАБРИКА АГ» — резидентом подмосковной ОЭЗ, сообщают в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На подмосковном предприятии создадут более 300 новых рабочих мест. Производственная мощность будущего завода — около 240 тыс. кв. метров в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2025 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый промышленный комплекс возводится на участке 8,4 га, площадь главного корпуса составит около 20 тыс. кв. метров. Проект предполагает строительство административных, технических и складских помещений общей площадью более 4 тыс. кв. метров. Логистическое плечо — 300 км.

«Кредитная линия, открытая российскими банками для финансирования проекта, превышает 4 млрд рублей. На предприятии мы будем выпускать домокомплекты по индустриальной технологии PREFABRIКАTM, которая является собственной разработкой нашей компании. Она позволит девелоперам оптимизировать строительно-инвестиционный цикл, сделать его абсолютно прозрачным и в каждом новом проекте использовать практически индивидуальные решения для строительства объектов различного назначения», — рассказал генеральный директор компании ПРЕФАБРИКА АГ Александр Горнов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.