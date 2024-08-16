В подмосковной Кашире ведется сбор урожая

Сельхозпредприятиями городского округа Кашира продолжается уборка урожая. В округе выращивают пшеницу, ячмень, горох, рапс, сою, лен, сказано в сообщении.

Сейчас убрано 2898 га озимой пшеницы (валовой сбор 10581 тонна), 1365 га гороха (валовой сбор 3581 тонна) и 807 га озимого рапса (валовой сбор 3044 тонны).

Отметим, что в городском округе Кашира выращивают озимые и яровые зерновые культуры, масличные, яровые зернобобовые, кормовые, овощи открытого грунта и картофель.

Общий итог уборочной кампании на 15 августа составляет 5070 га (27,9%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске „ЭКО-культура“ ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.

