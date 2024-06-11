В Подмосковье завершился одиннадцатый промышленный «Экспортный форсаж»

Компании малого и среднего бизнеса Московской области завершили образовательную программу «Экспортный форсаж». В 11 потоке проекта, организованного фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, приняли участие 17 компаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности науки Московской области.

В рамках обучения предприниматели узнали о том, как грамотно подобрать рынок для реализации своей продукции, разработать маркетинговую стратегию, проводить переговоры, а также получили знания, позволяющие развивать экспортную деятельность.

В финале проекта участники защитили свои итоговые проекты, представив их на оценку специалистов.

Помимо образовательных услуг, фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям и иную поддержку. Его услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.