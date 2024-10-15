В Подмосковье завершился интенсив для самозанятых

Центр «Мой бизнес» Московской области провел однодневный курс для подмосковных самозанятых «Мой бизнес. Интенсив для самозанятых». Более 60 предпринимателей получили знания для начала и развития своего дела. Обучающая программа прошла в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Перед участниками выступили генеральный директор компании «ЛюдиPeople» Ольга Клинг, руководитель проекта Reputation Lub Никита Прохоров, спикер и партнер федеральных программ поддержки предпринимателей РФ Людмила Трегубова, тренер по эффективной коммуникации Алексей Марков и другие.

Эксперты провели для участников серию мастер-классов на такие темы, как «Основы нетворкинга для самозанятых и построение карты ресурсных связей», «Правила коммуникации и цифровой этикет», «Нестандартные техники продаж» и другие. Предприниматели за один день узнали о преимуществах статуса самозанятого, актуальных трендах в бизнесе и основах успешного старта и развития своего дела.

Напомним, Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку. Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.