В Подмосковье завершился этап по распределению грантов для развития промышленности

Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) завершил первый в этом году конкурсный отбор по распределению грантов для промышленных предприятий региона, работающих в сфере импортозамещения. Гранты выдаются производственным компаниям в рамках субсидирования части процентной ставки по кредитам на покупку или создание основных средств. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

«Победителями первого в 2024 году конкурсного отбора на получение грантов ФРП Московской области стали 11 промышленных предприятий, которые получили в общей сложности 15 грантов. Объем поддержки составил 130 млн рублей. Средства предприятиям были выданы в рамках субсидирования затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым на развитие производства», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Грантовая программа подмосковного ФРП нацелена на поддержку импортозамещающих промышленных предприятий, инвестирующих в развитие. За счет грантов региональные производители могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым с 1 января 2023 года. Таким образом, поддержка ФРП позволит снизить ставку по банковским кредитам.

В соответствии с условиями грантовой поддержки, сумма кредита для участия в программе ФРП МО может быть от 30 млн рублей. Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 млн рублей для одного предприятия.

Как сообщила зампред Зиновьева, в текущем году подмосковный ФРП проведет еще два конкурсных отбора по распределению грантов — в сентябре и декабре. Общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП на 2024 год составляет 565 млн рублей.

Подробнее о грантах ФРП Московской области можно узнать на сайте организации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.



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