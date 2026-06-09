В Подмосковье завершат инфраструктуру пяти индустриальных парков

В Московской области до конца 2026 года завершат создание инфраструктуры пяти государственных индустриальных парков для размещения новых производств. Работы пройдут в парках «Титан», «Импульс», «Ключ», «Союз» и в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Подмосковье продолжают формировать сеть государственных индустриальных парков, предназначенных для развития промышленности и размещения новых предприятий. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, спрос бизнеса на готовые площадки остается высоким.

«Уже в июне 2026 года завершим создание инфраструктуры в государственных индустриальных парках „Титан“ и „Импульс“, в июле — в ГИП „Ключ“, в сентябре — в ГИП „Союз“, а в декабре — в ГИП в Сергиевом Посаде. Эти площадки создаются по принципу „5 в 1“ и позволят инвесторам максимально быстро приступить к реализации проектов», — отметила Зиновьева.

Парки создаются по формату «все включено»: на одной территории размещают готовые производственные помещения, инженерную и транспортную инфраструктуру, образовательные объекты и общежития для сотрудников.

На Петербургском международном экономическом форуме также подписано соглашение с ПАО «Россети Московский регион» о технологическом присоединении новых парков к электросетям. Суммарная мощность превысит 200 МВт.

Кроме того, инвесторы — партнер INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин и председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев — договорились о развитии формата «Лайт Индастриал» в парках «Титан» и «Ключ». Проекты современных производственно-складских комплексов позволят создать более 400 рабочих мест и обеспечат малый и средний бизнес готовой инфраструктурой для запуска производств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.