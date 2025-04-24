В Подмосковье запустят станкостроительное производство за 400 млн рублей

Резидент особой экономической зоны «Дубна» — ООО «Компания Востокмаш», получил все необходимые разрешения для запуска предприятия по производству оборудования для металлообработки, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На территории ОЭЗ «Дубна» запускается очередное производство. Здесь «Компания Востокмаш» начнет выпуск станков с модулями ЧПУ для электроэрозионной обработки металлов. В рамках первого этапа реализации проекта компания построила объект общей площадью 1,4 тыс. кв. метров. Суммарно инвестор планирует построить 4,9 тыс. кв. метров административно-производственных площадей. Общий объем инвестиций в проект составит 388 млн рублей. На предприятии будет создано 60 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках запуска производства компания будет выпускать электроэрозионные станки, позволяющие производить высокоточную обработку металлов и сплавов посредством электроэрозионного влияния (размерного плавления металла или сплава в результате термического воздействия электрического разряда большой мощности). В производственной линейке резидента ОЭЗ «Дубна» будет, по меньшей мере, три модели станков с ЧПУ.

Проект ООО «Компания Востокмаш» направлен на обеспечение технологического суверенитета страны и позволит заместить импортное оборудование за счет станков собственной разработки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.