В Подмосковье запустят производство запчастей для коробок передач

Компания «Перспектива» планирует построить на одной площадке два производственно-складских здания в подмосковном Краснознаменске. На предприятии будут производить автозапчасти для автоматических коробок переключения передач (АКПП) для легковых автомобилей. Новый земельный участок предоставлен компании от региона в аренду на льготных условиях, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания инвестирует 150 млн рублей в реализацию инвестпроекта. Предприятие планируется запустить в 2027 году. Будет создано 25 рабочих мест. В двух промышленных корпусах установят новые производственные линии мощностью до 26 000 изделий в год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На производстве будут установлены современные линии для штамповки деталей из пластика и металла. Планируется выпускать продукцию, которая сможет заменить импортные аналоги.

«Инвестиционный проект предусматривает строительство компанией «Перспектива» двух производственно-складских зданий общей площадью 2980 кв. м. Для этих целей передано в аренду по льготной арендной ставке 2,6 га с видом разрешенного использования под производственную деятельность», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Компания «Перспектива» является частью ГК AVT Group — ведущего поставщика запчастей для ремонта автоматических коробок передач и вариаторов на российском рынке. Продукция компании продается на всей территории РФ и стран СНГ.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.