В Подмосковье запустят производство резиновой крошки

ООО «ДАВЫДОВО компания по производству шин» (Давыдово)» запустит производство резиновой крошки в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа. Общий объем инвестиций составит 244 миллиона рублей, в том числе средства от Фонда развития промышленности Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Компания «Давыдово» работает на базе бывшего завода «Мишлен», активы которого были выкуплены российскими инвесторами в 2023 году.

«Производство не предусматривает вредных выбросов в атмосферу, так как крошка будет получаться путем измельчения в различную фракцию», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Проект не только обеспечит рынок отечественной продукцией, но и положительно скажется на экологии, так как переработка шин предотвращает их длительное разложение в окружающей среде. Производство планируется запустить в 2025 году. Мощность предприятия составит около 15 тысяч тонн резиновой крошки в год.

Резиновая крошка — востребованный продукт, используемый в дорожном строительстве и благоустройстве.

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