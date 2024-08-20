В Подмосковье запустят производство противоопухолевых препаратов

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Подмосковная особая экономическая зона «Дубна» пополнилась новым резидентом. В число резидентов ОЭЗ «Дубна» вошла компания «Алсигма», которая занимается разработкой лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В рамках инвестиционного проекта компания «Алсигма» создаст научно-производственный комплекс площадью порядка 5200 кв. м, где займется разработкой и выпуском лекарственных средств. Инвестиции составят 780 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 55 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Алсигма» займется разработкой дженериков — лекарственных препаратов, которые содержат то же действующее вещество, что и оригинальные препараты. Реализация проекта позволит наладить производство востребованных в России препаратов, что позволит избежать перебоев с поставками импортных лекарственных средств.

Запуск первой очереди запланирован на 2027 год, полная реализация проекта — на 2029 год.

Основная цель проекта компании — разработка, производство и вывод на рынок противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений.

Также ООО «Алсигма» совместно с экспертами в области микробиологии, клинической фармакологии и другими специалистами в антибиотикотерапии при поддержке Группы компаний «АлФарма» планирует проводить НИОКР в области изыскания новых перспективных антибиотиков и онкологических препаратов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В прошлом году, по словам губернатора, в регионе было открыто чуть более 20 импортозамещающих предприятий. В этом году в плане открыть еще 50, и 54 предприятия — в 2024 году.