В Подмосковье запустят производство косметики для кошек и собак

Компания «Виэнти Продакшн Групп» запустит на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске производство шампуня и других косметических средств для животных, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Идея запуска линейки косметических средств для кошек и собак возникла после ухода импортных брендов. Перед нами стояла задача разработать продукт не только соответствующий высоким международным стандартам качества, но и с максимальным индексом натуральности — вся линейка наших средств содержит более 96% натуральных компонентов. Прежде чем разработать формулы продуктов, мы ознакомились с десятками исследований и рекомендаций ветеринаров. На сегодняшний день все рецептуры проходят последние тестирования в нашей собственной лаборатории. Выпустить первую партию шампуней для кошек и собак мы планируем уже в конце III квартала 2024 года», — говорит руководитель отдела исследования и разработок, ОКК компании «Виэнти Продакшн Групп» Екатерина Черкашина.

На территории цифрового промышленного коворкинга «Индастриал Сити», созданного в формате «Лайт индастриал», компания планирует производить средства как для домашнего использования, так и для профессионального — в груминг-салонах по всей России и зарубежом. Готовая продукция предприятия будет представлена на полках крупнейших федеральных и региональных ритейлеров, сетевых магазинов товаров для животных и на маркетплейсах. Все косметические средства по аналогии с парфюмерно-косметической продукцией для людей будут контролироваться на каждом производственном этапе и на соответствие международным стандартам качества.

Компания «Виэнти Продакшн Групп», специализирующаяся на контрактном производстве, в прошлом году запустила предприятие в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области.

На сегодняшний день на предприятии производят все виды уходовой косметики — зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, косметические кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос, скрабы, детские средства для купания и многое другое. В ближайшее время компания планирует запустить производство декоративной косметики.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.