В Подмосковье запустят производство контейнеров для промышленных грузов

Компания «Еврокуб» получила поддержку фонда развития промышленности Московской области в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию производства промышленной упаковки. Инвестор откроет предприятие в подмосковном городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «Еврокуб» инвестирует более 820 млн рублей в запуск производства контейнеров для перевозки промышленных грузов. 80 млн рублей из этой суммы инвестор получил в виде займа подмосковного ФРП по льготной ставке. Производственная деятельность начнется уже в следующем году, всего на предприятии планируется создать более 50 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии в г. о. Подольск инвестор будет производить IBC-Контейнеры на деревяном поддоне. Это специальная стандартизированная упаковка, представляющая кубическую емкость. Она предназначена для транспортировки и хранения жидкостей, сыпучих материалов, химикатов и продуктов питания. Конструкция контейнера обеспечивает удобную транспортировку вилочным погрузчиком и штабелирование, что позволяет эффективно использовать складское пространство. На подмосковном предприятии ежегодно можно будет выпускать свыше 35 тыс. таких контейнеров.

ООО «Еврокуб» входит группу компаний АО «МСС», которая занимается поставками строительных материалов и инъекционного оборудования (насосы для цементации, полиуретановые насосы, насосы для акриловых гелей) для строительства и ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.