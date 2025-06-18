В Подмосковье запустят производство фасадных конструкций почти за 7 млрд рублей

Компания «ВЭЛКО-2000» запустит производство высотных фасадных конструкций на территории создаваемого в Московской области государственного индустриального парка (ГИП) «Ключ» в Дмитровском округе. Соглашение о реализации проекта ПМЭФ-2025 подписали зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и заместитель генерального директора ООО ПКП «ВЭЛКО-2000» Вячеслав Бейдель. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания «ВЭЛКО-2000» инвестирует более 6,7 млрд рублей в строительство и запуск производственного комплекса по выпуску фасадных конструкций. Производство планируется запустить в 2026 году на территории государственного индустриального парка «Ключ». На предприятии будет создано 800 рабочих мест», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

В рамках инвестпроекта компания планирует построить три цеха: экструзионный цех по выпуску алюминиевых профилей, резинотехнических изделий и пластика, цех механической обработки и сборочный цех. Общая площадь производственных помещений превысит 30 тыс. кв. м.

«Проект преследует две основные цели. Первое — это создание производственного комплекса замкнутого цикла, где все элементы изделия изготавливаются в одном месте от А до Я без смежных предприятий и тем более импортозависимых. Второе — создание 100% отечественного продукта из 100% отечественных материалов: алюминий, резинотехнические и пластиковые изделия. Отечественный проект — отечественный продукт. Учитывая, что современная архитектура мегаполиса — это высотные объекты сложной формы, то мы создаем уникальный продукт для нашего рынка, а также для экспорта в дружественные страны», — сказал Вячеслав Бейдель.

Сегодня «ВЭЛКО-2000» является крупнейшей компанией страны по объемам производства фасадной продукции. Предприятие включено в перечень системообразующих предприятий России. Запуск нового предприятия в Подмосковье позволит увеличить мощности компании и обеспечит импортозамещение в сфере производства элементов для создания модульных фасадных конструкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ — 2025) — большое событие, на котором подводят промежуточные результаты достижений.

«Это касается как экономической, так и социальной работы, которую мы ведем в рамках идеологии национальных проектов президента (РФ Владимира Путина — ред.), в рамках идеологии президента», — сказал Андрей Воробьев.