В Подмосковье запустят программу поддержки для производителей промышленных роботов

В ближайшее время в Подмосковье планируется запустить специальную программу поддержки для производителей промышленной, логистической и иной робототехники. Об этом на запуске автоматизированного логистического комплекса компании «Магнит» на территории индустриального парка «Южный» в подмосковном Подольске рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Будем оказывать содействие и помощь подмосковным компаниям-производителям роботов. Их развитие и укрепление на рынке откроют другим региональным предприятиям доступ к технологиям, необходимым для автоматизации производственных и логистических процессов», — отметила Екатерина Зиновьева.

Старт работе крупнейшему федеральному распределительному центру дали губернатор Московской области Андрей Воробьев, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, генеральный директор ПАО «Магнит» Евгений Случевский, учредитель и управляющий директор ГК «КОМИТАС», производящий роботов, Давит Манукян, зампредседателя Екатерина Зиновьева, а также сотрудники комплекса.

Новый автоматизированный складской комплекс «Магнита» — один из самых современных и технически оснащенных распределительных центров в Московской области. Его строительство потребовало инвестиций в размере 10 млрд рублей. Было создано более 2 тыс. рабочих мест для жителей региона.

Логистический комплекс построен по модели build-to-rent и разделен на несколько секторов, каждый из которых отвечает за свою технологию распределения товаров. В распредцентре тестируются напольные автономные мобильные роботы для транспортировки грузов от места хранения до станции комплектации, роботизированные погрузчики для перевозки грузов, роботы-уборщики и другие решения. Для управления автоматизированными конвейерами и устройствами здесь внедрена новая система управления складом — warehouse management system.

«Ключевое то, что все оборудование, которое здесь работает, произведено в Подмосковье. Мы уже 4 года плотно сотрудничаем с Минпромторгом России в сфере локализации современного автоматизированного оборудования, которое используется во всем мире. Нам поставлена задача — производить не просто софт, но и «железо» в Российской Федерации. Роботы, занимающиеся высокоскоростной сортировкой, — один из первых проектов, который мы реализовали. Дизайн, корпус, сборка аккумулятора, проектирование контроллера, софт, управляющий сотней роботов, программное обеспечение внутри каждого из них — всё это создано сотрудниками «КОМИТАС», — отметил Давит Манукян.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.