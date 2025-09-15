В Подмосковье запустят новый завод по выпуску кондитерской продукции

ООО «Деловое партнерство» завершают первую очередь строительства нового производственного корпуса по выпуску кондитерских изделий на территории городского округа Подольск. Реализация проекта началась в 2022 году в рамках программы импортозамещения и предполагает 2 очереди строительства. Готовность первой — уже превысила 90%, запуск завода мощностью более 50 тысяч тонн продукции в год запланирован к концу 2025 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что инвестиции в проект составили порядка 2,5 млрд рублей, а его реализация позволит создать около 100 новых рабочих мест для специалистов отрасли. В новом комплексе будут выпускать кондитерские изделия, снеки, орехи, сухофрукты, ингредиенты для молочной промышленности. Компания представлена на рынке более 18 лет и производит различные виды сладостей — от конфет и шоколада до печенья и добавок для пищевой промышленности.

Продукция предприятия представлена в крупнейших розничных торговых сетях: Х5 Group, «Магнит», «Глобус» и других, а также — на маркетплейсах, обеспечивая широкую доступность для потребителей. В Министерстве дополнили, что Подмосковье занимает 1 место в России по объему выпуска кондитерских изделий. Запуск нового комплекса позволит не только расширить ассортимент, но и увеличить объемы производства, укрепляя позиции региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.