В Подмосковье запустят новый цех по производству антибиотиков

Один из крупнейших фармпроизводителей России, компания «Алтегра» (ГК «АлФарма»), завершил строительство нового цеха по производству лекарственных препаратов в таблетках и капсулах на территории ОЭЗ «Дубна». До конца II квартала этого года компания планирует приступить к клиническим испытаниям и производству опытно-промышленных партий бета-лактамных антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В прошлом году «Алтегра» выпустила более 5 млн флаконов лекарственных препаратов. Запуск нового цеха твердых лекарственных форм позволит предприятию в год производить более 70 млн капсул и около 150 млн таблеток. В запуск нового цеха компания инвестировала 150 млн рублей. Всего же в реализацию проекта на территории ОЭЗ «Дубна» за неполных четыре года компания инвестировала свыше 1,4 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, помимо запуска нового цеха компания провела модернизацию производственных линий. Все это позволит уже в этом году увеличить выпуск лекарственных препаратов на 30%. На сегодняшний день на предприятии производят около 30 наименований антибиотиков и антибактериальных препаратов для лечения госпитальных и тяжёлых внебольничных инфекций в урологической практике, абдоминальной хирургии, пульмонологии и реанимации. Сейчас свою продукцию фармпроизводитель поставляет в страны СНГ и Монголию. Компанией ведутся регистрационные действия, обеспечивающие выход на новые зарубежные рынки: Китай, страны Ближнего Востока, Азии и Африки.

«Продуктовый портфель нашей фармацевтической компании постоянно пополняется современными импортозамещающими лекарственными продуктами, предназначенными в основном для лечения социально значимых заболеваний. Благодаря профессионализму наших разработчиков, возможности тестировать препараты на базе собственной микробиологической лаборатории, производственному оборудованию последнего поколения, а также преференциальному режиму и готовой инфраструктуре ОЭЗ «Дубна», сегодня мы наладили выпуск 27 лекарственных средств», — отметила генеральный директор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.

Порядка 1000 медицинских организаций внедрили в свою клиническую практику такие препараты компании, как Максиктам®-АФ (цефепим/сульбактам), Бианем-АФ (биапенем), Кларуктам® (цефотаксим/сульбактам), Рацобактам (пиперациллин/тазобактам) и другие. В ближайшие несколько лет на предприятии планируют организовать производство еще двух уникальных фиксированных комбинаций антибактериальных препаратов для терапии пациентов с тяжелой нозокомиальной инфекцией.

«Компания «Алтегра» — один из ведущих резидентов особой экономической зоны. В прошлом году по сравнению с предыдущей компанией более чем в два раза увеличила выручку от продажи товаров и услуг, а также создала 50 новых рабочих мест — всего на предприятии сегодня трудятся свыше 160 специалистов, в том числе высококвалифицированных», — подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.