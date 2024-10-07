В Подмосковье запустят новое производство антибиотиков в таблетках и капсулах

Фармацевтическая компания «Алтегра», занимающаяся разработкой и выпуском уникальных антибактериальных препаратов, увеличит производственные мощности на территории ОЭЗ «Дубна» за счет запуска нового участка по созданию твердых лекарственных форм. После ввода в эксплуатацию новой площадки предприятие сможет в год производить до 72 млн капсул и около 96 млн таблеток, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Запуск участка намечен на I квартал 2025 года.

«На территории цеха уже подготовлен комплекс «чистых» помещений, проведены работы по пуско-наладке технологического оборудования, в ближайшее время на предприятии приступят к квалификации и валидации процессов и помещений. Общий объем инвестиций в запуск нового цеха, где в месяц будут производить до 6 миллионов капсул и до 8 миллионов таблеток, оценивается в 150 млн рублей. На данный момент в штате «Алтегра» числится 136 человек. После запуска нового участка твердых лекарственных средств, на предприятии будет создано около 20 вакансий для операторов и наладчиков для шести разных машин, мастеров участка, контроллеров отдела контроля качества и технологов», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент предприятие производит 21 антибиотик в порошках для дальнейшего приготовления раствора. На новом участке «Алтегра» планирует производить препараты в твердой форме — бета-лактамные антибиотики, которые в дальнейшем будут поставляться в розничные сети продаж. Это будут новые препараты, сейчас они на финальной стадии разработки. В ближайшее время начнутся процессы переноса с участка разработок на производство, где будет оборудовано два участка — таблеток и капсул. Для внутрипроизводственного контроля будет также запущена дополнительная лаборатория.

«Это будет четвертая лаборатория. Сейчас на нашем предприятии в ОЭЗ «Дубна» оборудованы физико-химическая, микробиологическая и научно-исследовательская лаборатории. Часть сотрудников, которые там работают, когда-то пришли к нам студентами, а после получения диплома продолжают у нас трудиться. В этом году мы впервые заключили договор о целевом обучении с университетом «Дубна» по направлению «Физическая химия», — отметила генеральный директор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.

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