В Подмосковье запустят линию нового производства теплоизоляционных материалов

В подмосковном Можайске до конца 2025 года запустят первую линию нового производства теплоизоляционных материалов, передает корреспондент РИАМО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании ООО «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве завода по производству теплоизоляционных материалов на основе базальта – минеральной ваты и строительных сэндвич-панелей.

По словам главы региона, минеральная вата - востребованный материал, сегодня на строительном рынке ощущается его нехватка. Новый завод поможет снизить дефицит. Важно, что это еще и более 350 рабочих мест для жителей Подмосковья.

«Проект планируют реализовывать поэтапно. До конца 2025 года построят технологическую линию мощностью до 40 тысяч тонн минеральной ваты в год, и линию по производству строительных сэндвич-панелей с объемом производства до 2 млн погонных метров в год. Вторую линию минеральной ваты в планах открыть к середине 2027 года», - рассказал Воробьев.

Под строительство выбрана площадка на территории производственно-логистического парка «ДорХан–Можайск», где уже функционируют 2 завода предприятия. Цех теплоизоляционных материалов из минеральной ваты займет порядка 12 тыс. кв. м площадей, а цех сэндвич-панелей – 6 тыс. кв. м.

«Мы планируем инвестировать в этот проект около 3 млрд рублей. Первый этап строительства обойдется в 2 млрд рублей, второй – в 1 млрд. На заводе будет использована экологически чистая технология производства ваты», – отметил владелец компании ООО «ДорХан ЕРСМ».

В Московской области компания развивает производство больше 20 лет. Первый завод в Подмосковье появился в Одинцове в 2000 году. Это предприятие – родоначальник концерна «ДорХан». Развитие производственных мощностей не останавливается и по сей день.

«При реализации наших проектов правительство Московской области помогает с поиском и оформлением земельных участков, с подведением электрических и газовых сетей к нашим объектам», - заключил Ханин.