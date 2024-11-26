В Подмосковье запустят импортозамещающее производство систем вентиляции

Компания «Ялка» присоединилась к подмосковной программе «Земля за 1 рубль» и планирует создать на территории городского округа Балашиха современный высокотехнологичный производственно-складской комплекс. Там будет налажено импортозамещающее производство оборудования для систем вентиляции и кондиционирования, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Для запуска импортозамещающего производства компания намерена вложить около 209 миллионов рублей. Этот проект позволит создать 50 новых рабочих мест. Запуск предприятия ожидается в 2027 году. После выхода на полную мощность компания сможет ежегодно выпускать около 3,8 тыс. единиц оборудования», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Строительство и запуск предприятия позволят частично заменить продукцию компаний, которые ушли с рынка, а также производить оборудование, аналогичное импортному.

Компания «Ялка» планирует перенести действующее производство с арендуемых площадей на новую производственную площадку для обеспечения масштабирования, модернизации и внедрения современных технологий.

На предоставленном по программе поддержки земельном участке площадью более 2,8 га будет возведен производственный цех площадью 5 тыс. кв. метров и площадка для хранения готовой продукции площадью 15 тыс. кв. метров.

Компания «ЯЛКА» специализируется на разработке и производстве оборудования для систем вентиляции и холодоснабжения, а также противопожарного оборудования. Кроме того, предприятие осуществляет сервисное обслуживание произведенного им оборудования.

Оборудование для систем вентиляции применяется во всех отраслях строительства, начиная от социальных объектов и жилья, заканчивая производственными зданиями и технологическими процессами на предприятиях. Клиентами компании являются государственные и частные заказчики на социальных объектах медицинских и образовательных учреждений, застройщики, предприятия, в том числе московский метрополитен.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.