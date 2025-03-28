В Подмосковье запустили цех по производству резиновой крошки для детских площадок

Компания «Дмитровский завод РТИ», занимающаяся сбором и утилизацией автомобильных шин, завершила строительство и ввела в эксплуатацию новый производственный цех в Дмитровском городском округе. Соответствующее разрешение получено инвестором. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На территории новой площадки компания займется производством резиновой крошки и порошка.

«В строительство и запуск нового цеха инвестировано более 220 млн рублей. Это первый этап реализации масштабного проекта компании по расширению предприятия в Дмитровском городском округе, инвестиции в который оцениваются почти в 0,5 млрд рублей. Проект реализуется на предоставленном инвестору земельном участке без проведения торгов. На текущий момент на предприятии работает более 250 сотрудников, расширение производства позволит увеличить штат еще на 50 человек», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый цех «Дмитровского завода РТИ» площадью 1,4 тыс. кв. м расположен вблизи действующего производственно-складского комплекса. На территории предприятия уже приступили к установке технологического оборудования по переработке отходов, которое позволит не только увеличить объем утилизированных шин и оргтехники, но и расширить номенклатуру готовой продукции.

Резиновая крошка и резиновый порошок, которые получаются в результате переработки старых шин, в дальнейшем используются для строительства детских и спортивных площадок, а также в качестве модификатора для асфальтобетонных смесей, производства гидроизоляции и строительных материалов.

«Наш завод является крупнейшим предприятием по переработке шин в стране, поэтому старые автомобильные покрышки туда доставляют со всей России. Благодаря современному оборудованию мы можем перерабатывать шины любых размеров — от велосипедных до крупногабаритных, диаметр которых составляет 3,5 метра. Но, безусловно, основной объем — это шины от легкового и грузового транспорта, которые мы принимаем в специальных пунктах приема на территории 15 субъектов России. Что важно, это не наносит вред экологии: использованные шины запрещено выбрасывать на мусорные площадки, в леса и овраги, в целях исключения попадания вредных веществ в почву и воздух. При этом самой экологичной является именно переработка шин механическим путем, который мы и используем» — рассказывает заместитель генерального директора «Дмитровского завода РТИ» Ксения Ершова.

Подмосковные автовладельцы могут бесплатно сдать на переработку старые шины в один из почти 300 пунктов «Дмитровского завода РТИ». Все контейнеры расположены вблизи автомастерских и сервисов по замене шин. Адреса пунктов приема старых шин для бесплатной утилизации можно найти на карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.