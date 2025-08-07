В Подмосковье запустили серийное производство логистических роботов

Компания «КОМИТАС» на своем предприятии в Солнечногорске завершила разработку и запустила серийное производство инновационных логистических роботов в рамках совместного НИОКР с Минпромторгом РФ. Подробнее о проекте рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Уже в 2025 году около 60 роботов прошли серию испытаний на складах потенциальных заказчиков, подтвердив свою эффективность и готовность к коммерческому внедрению. В ближайшее время компания планирует запустить проекты с ключевыми игроками рынка, а с ростом спроса на роботизированные решения готовы выйти на объем производства до 2000 роботов в год», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новые логистические роботы, которые компания разработала в рамках совместного проекта с Минпромторгом РФ, предназначены для сортировки грузов и обладают при этом гибким модульным функционалом, который позволяет адаптироваться под растущие мощности логистических центров.

«Наши логистические роботы — это результат многолетней работы в области автоматизации складов. Они сочетают в себе модульность, масштабируемость и высокую производительность, что делает их востребованными в условиях растущего спроса на умную логистику», — сообщил акционер компании «КОМИТАС» Давит Манукян.

На сегодняшний день у «КОМИТАС» две производственные площадки в Московской области общей площадью 9,5 тыс. кв. м, где выпускаются конвейерные системы, кросс-белт сортеры и роботизированные решения для логистики. Основное производство полного цикла расположено в Солнечногорске. Еще одно предприятие компании расположено на территории комплекса «Индастриал сити» в индустриальном парке «Есипово».

Также компания рассматривает возможность дальнейшего развития на площадке ОЭЗ «Ступино Квадрат», где действует специальный налоговый режим. В перспективе планируется расширение ассортимента продукции: на новом заводе будет запущено серийное производство роботизированных систем хранения на 3D-шаттлах и высотных кранах-штабелерах.

«КОМИТАС» — российский производитель и системный интегратор в области складской и производственной логистики с собственным программным обеспечением для всех уровней управления процессами автоматизации и роботизации склада. В портфеле компании конвейерные системы, сортировочные комплексы и роботизированные платформы.

Напомним, подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.