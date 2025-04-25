В Подмосковье запустили производство полевых душей

Подмосковная компания «Пластик Он Лайн» выпустила первую партию полевых душей на своем производстве в городском округе Пушкинский. Уникальная продукция предназначена для использования в полевых условиях, в том числе военными в условиях ограниченного доступа к воде, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В разработку уникальной продукции, а также в модернизацию производственной линии и установку новой линии сборки компания инвестировала порядка 40 млн рублей. В этом году на предприятии планируют выпустить не менее 10 тыс. полевых душей. С запуском новой линии будут созданы и новые рабочие места — уже сейчас здесь готовы принять на работу около 20 новых сотрудников», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Разработка компании полностью отечественная и производится из российских компонентов. Продукция предназначена в первую очередь для использования военными в полевых условиях — изделие компании позволяет быстро помыться в условиях ограниченной возможности использования воды. Изделие представляет собой силиконовую емкость, корпус с технологическим оборудованием, насос-помпу для подачи воды, лейку и шланг. Также изделие имеет в своем составе датчик уровня воды.

«Изначально мы запустили на нашем предприятии небольшой цех по производству сухих душей. Со временем он расширился, и на сегодняшний день мы работаем сразу на двух производственных площадках Подмосковья, постоянно наращиваем производственные мощности и расширяем ассортимент выпускаемой продукции, которую поставляем в зону СВО. Так, например, только в прошлом году наше предприятие выпустило более 8 млн изделий. А собственная лаборатория, расположенная на территории предприятия, позволяет нам тщательно контролировать качество выпускаемой продукции на каждом этапе», — рассказал генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

На разработку полевых душей у компании «Пластик Он Лайн» ушел год. Перед тем как запустить новую разработку в производство, продукция прошла не только обязательную сертификацию, но и тщательные испытания военными в полевых условиях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.