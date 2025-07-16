В Подмосковье запустили производство пищевых контейнеров

На территории подмосковного Дмитровского округа запущено производство алюминиевых пищевых контейнеров. Проект реализован предприятием «РУСАЛ-Саянская Фольга» — крупнейшим производителем бытовой фольги на российском рынке. Предприятие входит в состав компании «РУСАЛ» — лидера на мировом рынке алюминия. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках инвестиционного проекта компания «РУСАЛ — Саянская фольга» запустила производство пищевых контейнеров из алюминия в Подмосковье. Общие инвестиции предприятия в расширение производства составляют более 1,2 млрд рублей. Мощность запущенной производственной линии пищевых контейнеров составляет 1 200 тонн переработки фольги в год, что позволит создать 185 млн контейнеров в год», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент на предприятии производят контейнеры 10 видов, в дальнейшем их ассортимент может быть увеличен. Компания также выпускает фольгу под брендами Sayana, «Саянская фольга» и «Саяночка».

«За последние два года потребление в России алюминиевых пищевых контейнеров выросло примерно на 40%, спрос — как в сегменте horeca, так и в сегменте B2C — имеет хороший потенциал дальнейшего роста. Наличие такого производства в периметре РУСАЛа гарантирует высочайшее качество и оптимальную себестоимость по всей производственной цепочке — от первичного алюминия до проката фольги и выпуска самих контейнеров», — рассказал Директор блока «Фольга» РУСАЛа Алексей Агафонов.

Алюминий является идеальным материалом для пищевых контейнеров: материал можно разогревать в духовке и на углях. Алюминий подлежит переработке, а благодаря высоким барьерным свойствам не вступает во взаимодействие с пищей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.