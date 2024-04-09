В Подмосковье запустили производство новой линейки соусов

В Егорьевске запустили производство двух инновационных брендов приправ, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Московской области за 2023 год произведено 44,9 тыс. тонн приправ и смешанных пряностей. На долю региона приходится более 79% производства этой категории продукции от общего объема в ЦФО и более 46% от общероссийского объема. Мы продолжаем укреплять свою позицию ведущего региона-производителя высококачественных приправ и пряностей», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Объем выпускаемой продукции на производстве за 2023 год составил 1,8 тыс. тонн.

Линейка соусов Costa Caliente предлагает продукты с различной степенью остроты.

Линейка соусов Bravente пользуется популярностью среди ценителей итальянской кухни.

Новая продукция уже доступна для покупки в розничных магазинах по всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.