В Подмосковье запустили производство модулей для отечественных сетей сотовой связи

IT-компания Yadro, являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», запустила новую линию по производству модулей для отечественных сетей сотовой связи. Это один из ключевых производственных элементов, который требуется для полноценного крупносерийного выпуска продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Запуск новой линии стал частью масштабного проекта по разработке и запуску промышленного производствабазовых станций, объем инвестиций в который оценивается в 30 млрд рублей. Производительность линии, на которой будут собираться, тестироваться и настраиваться радиомодули, будет зависеть от сложности финального изделия. На первом этапе здесь смогут выпускать до 80 тыс. модулей в год. Уже к концу 2025 года компания рассчитывает выйти в серийное производство», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие на территории ОЭЗ «Дубна» является самым большим на территории Восточной Европы и СНГ крупносерийным производством полного цикла, включающим цеха по производству многослойных печатных плат до 7 класса точности, линии поверхностного монтажа и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования готовой продукции.

На сегодняшний день у компании Yadro подписаны форвардные контракты на поставку 55 тыс. базовых станций полностью российской разработки сразу трем операторам связи до 2030 года — Билайн, Ростелеком и МегаФон.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.