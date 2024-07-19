В Подмосковье запустили производство электропроводящих лент для спецодежды

Подмосковная компания «Энергоконтракт», производитель и поставщик специальной одежды для защиты от поражения электрическим током наведенного напряжения и электрополей промышленной частоты, запустил производство электропроводящих лент. Они создаются из посеребренных мишурных нитей, что обеспечивает шунтирование электрического тока. Используется для создания средств индивидуальной защиты для работы на производствах. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Основной материал костюма, защищающего от этих смертельно опасных рисков — термоогнестойкая металлизированная ткань. Ее уже более 5 лет выпускают на собственном производстве «Энергоконтракта» в г. о. Люберцы. Здесь же запущен новый участок, который оснащен лентоткацким и сновальным оборудованием. На нем и налажен выпуск промышленных партий электропроводящих лент», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В первый год планируется выпуск более 100 000 метров ленты, которая применяется для изготовления однослойного экранирующего комплекта Эп-1 «Энерго-Фарадей» S, шунтирующего и экранирующего комплекта Эп-4(0) «Энерго-Тесла» S, а также его противоклещевой версии и модификации SMART. Ежегодно спецодежду этих линеек используют более 10 тыс. сотрудников транспортной и электросетевых отраслей.

Освоение лентоткацкой технологии и локализация производства на своей площадке увеличивает потенциал компании в НИОКР. Кроме того, развивая и модернизируя предприятие, а также расширяя линейку своей продукции, «Энергоконтракт» уже не первый год успешно решает вопросы импортозамещения.

«Колебания курса валют и стоимости серебра на бирже, сложности с международными расчетами, логистикой и сроками отгрузки вынуждали поставщиков электропроводящих лент регулярно ставить вопрос о цене. Перенос производства на собственную площадку обеспечивает гибкость при закупке сырья и создает более благоприятные условия для сдерживания роста цен. Кроме того, освоение новой лентоткацкой компетенции и наличие собственных производственных мощностей позволит проводить больше экспериментов для создания еще более совершенных продуктов», — комментирует Артем Челахов, технический директор ООО «ПО Энергоформ», входящего в состав Группы компаний «Энергоконтракт».